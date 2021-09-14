شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: لوائح أوروبا تمنع الزمالك من الاستفادة باستعارة أى لاعب فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، أن لوائح أوروبا تمنع الزمالك من الاستفادة باستعارة أى لاعب من أبنائه المحترفين فى الدوريات الأوروبية فى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" المقرر لها شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

كما يرى صلاح فى تصريح له لبرنامج "نهارك أبيض" الذى يذاع على شاشة قناة الزمالك أن قرعة المونديال تظلم دائما بطل أفريقيا.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى بالفوز بنتيجة 28/27 فى مواجهة القمة التى جمعتهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، ليضرب موعدا مع برشلونة فى المونديال .

واستطاع الزمالك أن يتفوق على الأهلى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .