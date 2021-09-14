شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مطالب الجمعية العمومية للجبلاية لإنقاذ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد 51 ناديا من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، اجتماعا بأحد فنادق القاهرة مساء أمس الإثنين، لانقاذ الكرة المصرية بعد الأزمات التى فجرتها اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا منذ تعيينها منذ 9 شهور.

س: ماذا قررت الأندية عقب اجتماعها أمس؟

ج: قررت الأندية في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

س: ما هى مطالب الأندية فى الجمعية العمومية الطارئة؟

ج: طالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

س: متى تقام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟

ج: حددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، يوم 30 سبتمبر الجارى موعدا لعقد اجتماع طارئ لتعديل لائحة اتحاد الكرة والدعوة لعقد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد.

س: ومتى تقام الانتخابات؟

ج: حددت الجمعية العمومية شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد الانتخابات واختيار مجلس جديد.