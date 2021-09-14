شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي مع فيوتشر إجراءات رحيل 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة رباعي فريق الكرة، كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد عبد المنعم ومصطفى البدري لنادي فيوتشر، ودخل نادي فيوتشر في مفاوضات مكثفة مع رباعي الأهلي ومعهم الصاعد فارس طارق، ورحّب الأهلي بإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات من المقرر الإعلان عن ضم فيوتشر لكلاً من ، سعد سمير ونيدفيد ومصطفى البدري المُنضم للأهلي مؤخراً من نادي الإنتاج الحربي ومحمد عبد المنعم العائد للأحمر بعد إنتهاء إعارته لنادي سموحة والصاعد فارس طارق.

واتفق سعد سمير مع نادي فيوتشر على الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونفس الحالي بتالنسبة لمصطى البدري على أن يكون للأهلي الحق في إعادة أياً من هذا الثنائي بعد إنتهاء الموسم الأول ، فيما سيرحل فارس طارق وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم لنادي فيوتشر لموسم واحد.