شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: يحق لعمومية الجبلاية الدعوة لانتخابات عاجلة واللائحة الجديدة موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن لائحة اتحاد الكرة التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية في عهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، موجودة بالفعل داخل اللجنة الأولمبية ويتم مناقشتها ودراستها قبل إرسالها إلى وزارة الرياضة ومن ثم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وشدد حطب في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن من حق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، تحديد بنود اللائحة التي تحكمهم، مشيرا إلى أنه حتى لو اعتمدت اللائحة من جانب الفيفا ونشرت في الوقائع الرسمية، يجوز التغيير فيها وإجراء تعديلات بشأنها، لكن بشرط أن يتم ذلك في جمعية عمومية وموافقة الأغلبية من بينها على تلك التغييرات أن وجدت.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية أيضا، أن من حق الجمعية العمومية أن تحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة وفقا لما تراه فى صالحها، طالما هناك ما يسمح بذلك قانونا، مشيرا إلى أن انتخابات الأندية والاتحادات جميعها ستجرى خلال الفترة المقبلة دون استثناءات وفقا للقانون المصري.