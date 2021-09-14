شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: يحق لعمومية الجبلاية الدعوة لانتخابات عاجلة واللائحة الجديدة موجودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن لائحة اتحاد الكرة التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية في عهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، موجودة بالفعل داخل اللجنة الأولمبية ويتم مناقشتها ودراستها قبل إرسالها إلى وزارة الرياضة ومن ثم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وشدد حطب في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن من حق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، تحديد بنود اللائحة التي تحكمهم، مشيرا إلى أنه حتى لو اعتمدت اللائحة من جانب الفيفا ونشرت في الوقائع الرسمية، يجوز التغيير فيها وإجراء تعديلات بشأنها، لكن بشرط أن يتم ذلك في جمعية عمومية وموافقة الأغلبية من بينها على تلك التغييرات أن وجدت.
وكشف رئيس اللجنة الأولمبية أيضا، أن من حق الجمعية العمومية أن تحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة وفقا لما تراه فى صالحها، طالما هناك ما يسمح بذلك قانونا، مشيرا إلى أن انتخابات الأندية والاتحادات جميعها ستجرى خلال الفترة المقبلة دون استثناءات وفقا للقانون المصري.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه بعض أعضاء الجميعة العمويمة لاتحاد الكرة، عن اختفاء اللائحة الجديدة وعدم معرفة أى تفاصيل بشأنها.
وشهد أمس عقد 51 ناديا من الجمعية العمومية للجبلاية اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، وقرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .
وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .