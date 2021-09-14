شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد جهود مايكل تومسون محترف السلة لمدة أسبوع بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب مايكل تومسون لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة فى إطار استعداد الفريق الأحمر لبطولة الدوري.

ويأتى غياب المحترف الجديد بعد إصابته مع الفريق والتى تم تشخيصها بشد فى العضلة الضامة ، والتى يتغيب على إثرها لمدة أسبوع عن التدريبات

التعاقد مع تومسون جاء في إطار تلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي»، وفي إطار الحرص على تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة بقوة على الفوز بالبطولات.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد استهل مشواره في الموسم الجديد بالفوز على مصر للبترول في أول لقاءاته ببطولة منطقة القاهرة، وكذلك امام الاتصالات ، ويجري التجهيز للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي يسعى الفريق للحصول على لقبها.