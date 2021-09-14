اتحاد الكرة يقدّم المدرب الجديد للمنتخب "كيروش" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة حفلا لتقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

وسيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر للبدري قبل ايام بعد التعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

واستقر مجاهد على تعيين كيروش مديرا فنيا للفراعنة، على أن يتولى ضياء السيد مهمة المدرب العام، محمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، ووائل جمعة في منصب مدير المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر ليبيا جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم تحتل الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل أنجولا الجدول بدون نقاط.