أول رد فعل من كاف بشأن إقامة المونديال كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً على لسان رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتيسيبي، لتوضيح الموقف بشأن المقترح الخاص بإقامة كأس العالم كل عامين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، دراسته لمقترح سعودي متعلق بإقامة المونديال كل عامين بدلاً من 4 أعوام.

وجاء بيان "كاف" على النحو التالي:

شارك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في المناقشات التي تجري بين فيفا والاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء ولاعبي كرة القدم وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن اقامة كأس العالم كل عامين.

يرى كاف أنه في هذه المرحلة، الأهم من ذلك، هو استمرار المناقشات والمداولات ، بطريقة منفتحة وبهدف القيام بما هو في مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء، و الاتحادات القارية، لاعبي كرة القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.

يتماشى هذا مع القرار الذي تم اتخاذه في مؤتمر الفيفا في 21 مايو 2021 والذي استند إلى الاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي نص على:

يُقترح أن يتخذ مؤتمر "فيفا" قرارًا لإدارة "فيفا" لإجراء دراسة جدوى حول تأثير لعب كأس العالم وكأس العالم للسيدات كل عامين وكيف يمكن أن يظهر ذلك في تقويمات المباريات الدولية المنقحة.

يُقترح أن يكون هذا تحليلًا واسع النطاق لا ينظر فقط إلى التأثير المباشر لكأس العالم وكأس العالم للسيدات اللذان يُقامان كل عامين.

ولكن أيضًا يأخذ في الاعتبار المنافسات المؤهلة لهذه البطولات وما إذا كان قد يؤدي وجود عدد أقل من مباريات المنتخب الوطني التنافسية ولكنها ذات مغزى أكبر إلى معالجة المخاوف المتعلقة برفاهية اللاعب وفي الوقت نفسه تعزيز قيمة هذه المسابقات ومزاياها".

كاف ملتزم بشدة بتطوير ونمو ونجاح كرة القدم في إفريقيا وبقية العالم.

نعتقد أن نمو فيفا ونجاحه على المدى الطويل، والاتحادات الأعضاء وجميع الاتحادات القارية متشابكة بشكل لا ينفصم.

نحن على ثقة من أنه من خلال المناقشات والمداولات سنجد حلولًا معًا ونفعل ما هو في مصلحة كرة القدم وأصحاب المصلحة لدينا في جميع القارات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي ومسؤول تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي (فيفا) الحالي، طرح خططا لتغيير الأجندة الدولية من خلال تقليص فترة الأربعة أعوام بين إقامة نهائيات كأس العالم إلى النصف.

هذه المقترحات واجهت معارضة شديدة في بعض الأوساط، وأشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) إلى أن بعض الدول الأوروبية من الممكن أن تقاطع البطولة إذا تمت الموافقة عليها.

وسبق وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم معارضته للأمر.

وذكر الاتحاد الآسيوي أيضا إنه "يرحب بعملية التشاور واسعة النطاق" وأنه "يثني على روح الشراكة والمبادئ القوية للشمولية، وهو ما يسعى نهج فيفا الاستشاري لتحقيقه".

وذكر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) أنه "منفتح" بشأن اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين.