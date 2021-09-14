وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يحضران احتفالات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضوره وكذلك كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احتفالات الأهلي والزمالك المقرر إقامتها لتكريم الفائزين بالبطولات وأصحاب الإنجازات.

ويقيم الأهلي حفلاً مساء الثلاثاء لتدشين النجمة العاشرة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، بجانب تكريم أبطال أخريين، ويستعد الزمالك أيضاً لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة تتويج فريق الكرة بالدوري وكذلك الاحتفال بأبطال اليد والسلة.

وعن احتفالية الأهلي قال وزير الرياضة "ما تحقق هو انجاز كبير للرياضة المصرية واستمرار للسيطرة والتفوق المصرى فى البطولات القارية الكروية وأتمنى أن تستمر المنافسة من جانب الأهلى والزمالك أو أى ممثل أخر من مصر فى تلك البطولات لسنوات وسنوات من أجل استمرار الريادة المصرية فى الرياضة فى ظل الدعم الكبير الذى تتلقاه الرياضة من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأكد "تويج الأهلى أمر يسعد جماهير النادى خاصة أن الريادة المصرية تؤكد التفوق والتطور الكبير فى الرياضة المصرية طوال السنوات الماضية".

وعن احتفالية الزمالك قال "انتصارات الزمالك فى الالعاب الرياضية هو استمرار لمسلسل التفوق المصرى والمسيرة الناجحة للرياضة المصرية، الأهلى والزمالك هما من أهم الاعمدة للرياضة المصرية بوجه عام ليس فى كرة القدم فقط بل فى كل الالعاب الرياضية خاصة أنهما من القوام الرئيسى لكافة المنتخبات الرياضية ودعمها أمر مهم للغاية من أجل الحفاظ على تلك النجاحات".

واختتم "التعاون الكبير بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل نبذ التعصب وتحقيق أهداف المبادرة التى أطلقتها الوزارة مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، كرم جبر حريص أيضا على حضور احتفالات الأهلي والزمالك، يجب استمرار التعاون من أجل تحقيق اهداف المبادرة وتهيئة المناخ الرياضى لمزيد من البطولات والانجازات بعيدا عن التعصب الذى نعمل على انهائه تماما من ملاعبنا والعمل على اعلاء قيمة الروح الرياضية".