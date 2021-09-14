أول تعليق من حمدي النقاز بعد عودته إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر التونسي حمدي النقاز، العائد من جديد لصفوف نادي الزمالك صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بجوار كل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك.

وعلق النقاز على صورته مع حسين لبيب قائلا:" سعيد بعودتي من جديد إلى نادي الزمالك، عودة مختلفة بتحديات وآمال جديدة، أسعى من خلالها إلى إسعاد الجماهير البيضاء".

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، تعاقده مع التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن السابق للفريق والذي لعب مؤخراً للترجي التونسي.

النقاز غادر الزمالك في ديسمبر 2019، بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار.

ووقع حمدي النقاز على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، ليصبح ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد.