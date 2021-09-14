اخبار الرياضه

كلوب: صلاح يشبه ميسي.. ويمكنه الاستمرار بنفس المستوى

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي، أن محمد صلاح، يستطيع الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة وتقديم نفس المستوى حتى عندما يتجاوز الثلاثين من عمره.

صلاح الذي وصل لـ100 هدف في "بريميرليج"، يستعد لخوض منافسات مع ليفربول، وضربة البداية أمام ميلان الإيطالي في مرحلة المجموعات.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول وميلان "لم أتحدث مع صلاح مطلقاً في مسألة فترة تواجده في الملاعب والمدة التي يريد أن يلعب فيها كرة القدم".

وتابع "لكن صلاح يمتلك الصفات والمقومات التي تجعله يؤدي بشكل قوي خلال فترة الثلاثينات من العمر".

وأضاف "هؤلاء الرجال مثل صلاح وميسي وكريستيانو وليفاندوفيسكي بحاجة لأن يكونوا محظوظين بشأن الإصابات، هذا أمر هام جداً، لا أقول عدم التعرض بشكل كامل للإصابات، لكن أن تكون فرص عودتهم بشكل سريع دون ضرر إضافي".

وشدد "أنا متأكد من أن صلاح يريد أن يكون جزءً من اللعبة لأطول فترة ممكنة، هو يريد ذلك، ولا يوجد ما يمنعه لتحقيق هذا الأمر بالطريقة التي يتعامل بها مع كرة القدم".

وأوضح "يمكن لصلاح البقاء بسهولة في مستواه الحالي لأربع سنوات مقبلة أو أكثر، حتى عندما يتراجع جسدياً بشكل قليل، هو مثل وكريستيانو، يمكنه التكيف وإيجاد طريقة لعب ملائمة لحالته".

واختتم "صلاح يشبه ميسي من الناحية الجسدية، نفس الطولة، وعلى الأرجح نفس الوزن".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا