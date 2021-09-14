كلوب: صلاح يشبه ميسي.. ويمكنه الاستمرار بنفس المستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح، يستطيع الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة وتقديم نفس المستوى حتى عندما يتجاوز الثلاثين من عمره.

صلاح الذي وصل لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وضربة البداية أمام ميلان الإيطالي في مرحلة المجموعات.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول وميلان "لم أتحدث مع صلاح مطلقاً في مسألة فترة تواجده في الملاعب والمدة التي يريد أن يلعب فيها كرة القدم".

وتابع "لكن صلاح يمتلك الصفات والمقومات التي تجعله يؤدي بشكل قوي خلال فترة الثلاثينات من العمر".

وأضاف "هؤلاء الرجال مثل صلاح وميسي وكريستيانو وليفاندوفيسكي بحاجة لأن يكونوا محظوظين بشأن الإصابات، هذا أمر هام جداً، لا أقول عدم التعرض بشكل كامل للإصابات، لكن أن تكون فرص عودتهم بشكل سريع دون ضرر إضافي".

وشدد "أنا متأكد من أن صلاح يريد أن يكون جزءً من اللعبة لأطول فترة ممكنة، هو يريد ذلك، ولا يوجد ما يمنعه لتحقيق هذا الأمر بالطريقة التي يتعامل بها مع كرة القدم".

وأوضح "يمكن لصلاح البقاء بسهولة في مستواه الحالي لأربع سنوات مقبلة أو أكثر، حتى عندما يتراجع جسدياً بشكل قليل، هو مثل ميسي وكريستيانو، يمكنه التكيف وإيجاد طريقة لعب ملائمة لحالته".

واختتم "صلاح يشبه ميسي من الناحية الجسدية، نفس الطولة، وعلى الأرجح نفس الوزن".