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الامارات | كومان: رئيس برشلونة يتكلم كثيرا.. وبفضلي أنا الفريق لديه مستقبل

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر مدرب فريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان في إطلاق التصريحات المثيرة للجدل ضد رئيس النادي خوان لابورتا، وقال إن "الأخير يتحدث كثيرا، وأن هذه إحدى مشكلاته". وشدد على أن "الفضل له هو فقط في أن الفريق له مستقبل، بعد كل الصعاب التي مر بها في الفترة السابقة.

وقال كومان لصحيفة "ماركا" ردا على التسريبات الأخيرة عن وضع شروط صعبة أمامه في حال رغب في تجديد عقده مع النادي، وقال قبل مواجهة بايرن ميونيخ الليلة في افتتاح موسم : علاقتي بلابورتا تحسنت، لكن حدث شيئا عكر صفوها".

وتابع: قال في تصريح أخير له أن المدرب ليست لديه سلطة، الحقيقة أن لابورتا يتحدث كثيرا، وكلامه لا ينم عن حكمة، لأنه من المفترض أن يكون هذا الامر في لقاء خاص، وليس في الإعلام". وشدد كومان على أنه يريد البقاء في الفريق بعد نهاية عقده في 2022، وأنه يحظى بدعم الكل في برشلونة، من لاعبين وإداريين وغيرهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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