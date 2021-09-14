موعد مباراة ليفربول وميلان في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، نظيره ميلان الإيطالي، في التاسعة مساء غد الأربعاء، على ستاد آنفيلد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22.

وسبق للفريقين أن التقيا في مباراتين فقط في دوري الأبطال، كانت في النهائي، الأولى هي نهائي اسطنبول الشهير في 2005 والذي عاد فيه نادي ليفربول من بعيد وتعادل 3-3 مع الروسونيري بعد أن كان متقدمًا بثلاثة أهدافٍ دون رد، وفاز بالكأس بركلات الترجيح.

أما المباراة الثانية فكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007، وانتهت لصالح نادي ميلان بهدفين لهدف.

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول الثلاثي إيليوت وفيرمينو وويليامز للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لميلان

سيغيب عن ميلان لاعب واحد فقط للإصابة هو كرونيتش، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بالتشكيل التالي...

مايك ماينان

تيو هيرنانديز - سيمون كيير - فيكايو توموري - دافيدي كالابريا

فرانك كيسييه - إسماعيل بن ناصر

أنتي ريبيتش - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

زلاتان إبراهيموفيتش

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، بتعليق: عصام الشوالي.