بعد هروبه.. الزمالك يضم حمدي النقاز ٣ مواسم.. ونجم الفريق السابق: ’’سقطة كبيرة‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.

يشار إلى أن حمدي النقاز قد رحل عن الزمالك، بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد مستغلًا عدم حصوله على مستحقاته، حيث تقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه، علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، على عودة حمدي النقاز، مرة أخرى بعد رحيله الموسم قبل الماضي.

وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في رأيي سقطة كبيرة"، بعدما أعاد نشر تغريده سابقة كشف فيها عن رأيه في عودة الدولي التونسي.

وقال فيها: "هو في حد عاقل هيبقي عاوز النجاز، ده واخد حكم علي النادي بورقة كان طالبها للمدرسة وهو ملوش مستحقات أصلا، واشتكى النادي يعني مش حقه أصلا ده غير إنك عندك محترف في نفس المكان وبقاله فترة كويس وانسجم".

واختتم عبد الملك: "ومحدش يقولي ده ليه فلوس ما هو كدة كدة بردو هياخد فلوسه وممكن متستفادش منه".