شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة تطلب منع أى عضو قضى 8 سنوات فى الجبلاية من الترشح مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق أغلب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على وضع بند فى اللائحة الجديدة التى سيتم مناقشتها يوم 30 سبتمبر الجارى، يقضى بمنع أى عضو سبق له التواجد فى الجبلاية لمدة 8 سنوات "دورتين" سواء متتاليتين أو متفرقتين، من الترشح مجددا لعضوية أو رئاسة اتحاد الكرة.

وترغب أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى ضمان ترشح وجوه جديدة لانتخابات الجبلاية المقبلة، من أجل ضخ دماء جديدة تدير الكرة المصرية فى المرحلة المقبلة.

وعقد 51 ناديا من الجمعية العمومية للجبلاية اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، وقرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.