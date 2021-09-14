شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز بعد عودته للزمالك: تحديات وآمال جديدة وأسعى لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حمدى النقاز، أحدث صفقات نادى الزمالك خلال الميركاتو الجارى، عن سعادته بالعودة من جديد إلى القلعة البيضاء، وكتب التونسى عبر حسابه الشخصى على انستجرام: سعيد بعودتي من جديد إلى نادي الزمالك، عودة مختلفة بتحديات وآمال جديدة، أسعى من خلالها إلى إسعاد الجماهير البيضاء التي دوماً أكن لها كل احترام وتقدير.



النقاز

ووقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.