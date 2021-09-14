شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يقرر إلغاء دوري أبطال أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إلغاء بطولة دوري أبطال أفريقيا رجال لسنة 2021، بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافتها.

وأرسل الاتحاد الأفريقي القرار بإلغاء البطولة للاتحادات الأعضاء بشكل رسمي.

ويعد الزمالك حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2020.

وقال مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد خاطب الاتحادات الأعضاء مرتين لاستضافة البطولة، دون أن يتقدم أحد، الأمر الذي دفع الإدارة لإلغاء هذه النسخة، بسبب ضيق الوقت في ظل آقامة أكثر من بطولة قارية وعالمية خلال الفترة المقبلة، حيث تقام في الفترة المقبلة بطولة كأس العالم للسيدات وبطولة كأس أمم أفريقيا للرجال في يناير 2022 بالمغرب".

وأضاف أن البطولة ستقام في النسخة المقبلة لعام 2022 بشكل طبيعي، وسيتم تحديد مكان إقامتها لاحقا.

وتابع البلتاجي، بشأن منافس الأهلي بطل كأس الكؤوس الأفريقية في كأس السوبر المقبل المؤهل لكأس العالم للأندية، سوف يدرس الاتحاد هذا الموقف لتحديد منافس الأهلي في السوبر.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي 29-28 ليتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب في الممكلة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.