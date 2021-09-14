شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يقترب من فاركو على سبيل الإعارة فى الميركاتو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك، من الخروج مجدداً من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة إلى نادى فاركو، وذلك خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ودخل فاركو في مفاوضات مع حارس الزمالك، الذى يبحث عن فرصة للمشاركة بشكل مستمر في الموسم المقبل بعد موسم مميز خاضه مع الاتحاد السكندرى في الدورى الماضى.

ويميل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، إلى الاعتماد على محمد أبو جبل بشكل أساسى في حراسة العرين الأبيض، خاصة في حالة رحيل جنش الذى تلقى عدة عروض للإعارة خلال موسم الانتقالات الجارى أبرزها من الاتحاد السكندرى وفيوتشر، بينما سيكون عواد هو الحراس الثانى للفريق.

وتلقى محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الأبيض، فى الموسم المقبل، حيث كشف مصدر مقرب من الحارس، عن أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة.

ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه خاصة مع قوة العرض الذى تلقاه من فيوتشر من الناحية المالية، ولذلك سيقوم الحارس بحسم مصيره بصورة نهائية مع الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية لبدء استعداداته للموسم الجديد خاصة بعد استبعاده من المشاركة فى التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا قدم جنش مع الزمالك بعد عروض الرحيل عن القلعة البيضاء.