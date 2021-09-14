شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية تحدد أكتوبر المقبل موعدا لعقد انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد انتخابات اتحاد الكرة واختيار مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية، بعدما طالبت برحيل اللجنة المؤقتة الحالية التى تدير الجبلاية منذ 9 شهور.

وعقد 51 ناديا من الجمعية العمومية للجبلاية اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، وقرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.