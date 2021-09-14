شكرا لقرائتكم خبر عن " دلفى" و " الرجاء" يجهزان سموحة لموقعة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على خوض مباراتين ودتين غدا الأربعاء فى السادسة مساء أمام دلفى والرجاء الخميس السادسة مساء على ملاعب النادى

ويستعد فريق سموحة لمباراة كأس مصر أمام بيراميدز ، و التى يسعى خلالها أحمد سامى لخلق نوع من التجانس بين الصفقات الجديدة و الحرس القديم.

وكان محمد فرج عامر رئيس النادى قد حضر تدريب الفريق الأخير وألقى كلمة للاعبين والجهاز الفنى مؤكدا نجحنا فى التواجد بالمربع الذهبى رغم المصاعب الكبيره التى وجهت النادى وأتمنى استمرار الأداء الرجولى والمنافسة على كأس مصر بالإضافة إلى المشاركة فى البطولات العربية والإفريقية

وكان سامى قد أعلن قائمة الفريق والتى تضمنت 14 لاعب وهم، الهانى سليمان و عمر صلاح و محمد أشرف و رجب نبيل و اطاهر الطاهر و محمود البدرى و شريف رضا و أحمد حمص و أحمد جمال و محمود عزت و إسلام جمال و محمود حليمو و محمد نادى و محمد كناريا

وتضمنت قائمه الانتظار وضع اللاعبين ، على غزال و محمد طلعت.