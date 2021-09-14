اخبار الرياضه

برة الملعب..ملك فتحى لاعبة المصارعة: بحب عادل إمام وشريهان ونفسى أكون مدربة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..ملك فتحى لاعبة المصارعة: بحب عادل إمام وشريهان ونفسى أكون مدربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا  عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " ملك فتحى "  لاعبة المصارعة فى نادى سيجر والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين   كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

IMG-20210914-WA0000
 

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة عامة 

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الملوخية 

 

من نجمك المفضل ؟

عادل إمام 

 

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب 

 

IMG-20210914-WA0001
 

 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى  أيه ؟

مدربة رياضية 

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

اقف مكانى لأعرف الشخص بيعمل كده ليه 

 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟ 

شريهان 

 

 

IMG-20210914-WA0002
 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال 

 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

 

وظيفة ثانية 

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

اكيد مش هسيبها حتى لو سبتها هتمرن علشان صحتى

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا