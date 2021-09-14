شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..ملك فتحى لاعبة المصارعة: بحب عادل إمام وشريهان ونفسى أكون مدربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " ملك فتحى " لاعبة المصارعة فى نادى سيجر والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة عامة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الملوخية

من نجمك المفضل ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب





لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مدربة رياضية

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

اقف مكانى لأعرف الشخص بيعمل كده ليه

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

شريهان





بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة ثانية

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

اكيد مش هسيبها حتى لو سبتها هتمرن علشان صحتى