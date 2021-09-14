الامارات | أبوظبي تستضيف كأس "بارا ترايثلون" العالمي بمشاركة أصحاب الهمم في نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف كأس "بارا ترايثلون" العالمي بمشاركة أصحاب الهمم في نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إضافة كأس بارا ترايثلون العالمي إلى برنامج بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام برعاية «ضمان»، في جزيرة ياس خلال الفترة 5 - 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1250 رياضي في جميع السباقات والفئات المعتمدة في برنامج البطولة، ويمثلون أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية إلى جانب المشاركة المجتمعية.

وتعود سلسلة بطولات الترايثلون العالمية إلى الواجهة بعد توقفها العام الماضي، وستكون أبوظبي على الموعد من جديد باستضافة الكرنفال الرياضي العالمي الذي يقام بعد ثلاثة أشهر فقط من نهاية دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، ويأتي استضافة الحدث بعد اعتذار إيطاليا.

وتشمل منافسات البطولة 9 فئات مختلفة يتنافس فيها الرياضيون من أصحاب الهمم للفوز بست ميداليات لكلّ من الرجال والسيدات، وتتويج 12 بطلاً عالمياً في أبوظبي، كما تندرج كأس بارا ترايثلون، ضمن أجندة الحدث العالمي المرتقب (بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون) التي تقام ضمن سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للترايثلون، وستشهد مشاركة 110 من نخبة الرياضيين في فئتي سباقات التتابع الفردية في بطولة العالم للترايثلون.

كما ستشهد البطولة، التي ستستمر ليومين، تنظيم مجموعة متنوعة من سباقات التنافس للرياضيين الهواة، بما يشمل السباقات المخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم، ويُمكن للمشاركين الانضمام إلى فئات سوبر سبرينت وسبرينت، وسباقات المسافات الأولمبية بصفة فردية أو أعضاء في فريق.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني في تصريح صحافي: « يسعدنا الإعلان عن استضافة كأس بارا ترايثلون وإضافته إلى برنامج البطولة، انطلاقا من نهج الإمارات ودعم قيادتها الرشيدة لمسيرة أصحاب الهمم وتقديم لهم جميع الإمكانيات والمقومات من أجل تحقيق طموحاتهم وترسيخ قيم الدمج المجتمعي»

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