تعرف على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد فريقا برشلونة وبايرن ميونخ لخوض مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.



ويحمل اللقاء المرتقب طابعا ثأريا، حيث كانت آخر مواجهة جمعت برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وانتهت بفوز ساحق للبافاري بنتيجة 8-2.

تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مساء الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وتنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تعد شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بداية من دور المجموعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم الشبكة بنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على الهواء مباشرة على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بصوت المعلق الشهير رؤوف خليف.