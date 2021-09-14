المدرب الفرنسى منع حارس الزمالك من نزول التدريب .. شوبير يشيد برد فعل جنش في أزمته مع كارتيرون

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامى أحمد شوبير، على أزمة محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى رفض تواجد اللاعب فى صفوف الأبيض بالموسم المقبل.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى على راديو أون سبورت إف إم، "محمود جنش يواجه مشكلة كبرى، ولن يشارك طالما استمر كارتيرون مع الزمالك".

وأوضح: "جنش قام بحركة ذكية، وتوجه للانتظام فى تدريبات الزمالك، لكن المدرب الفرنسى منع حارس الزمالك من نزول التدريب.. وقام بالتدريب بشكل منفرد، لكنه يريد حسم مصيره خلال الفترة المقبلة".