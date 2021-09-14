شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: جوجل نفسه لا يعلم أن اللائحة الجديدة ورابطة الأندية طوق نجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة أن رابطة الأندية هى طوق النجاة للكرة المصرية بشكل عام والأندية الشعبية على وجه التحديد، مطالباً اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بالكشف عن مكان اللائحة الجديدة التى اتفقت عليها الأندية.

وقال هويدى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الاجتماع بالأمس كان أكثر من رائع وعكس الوعى في الكرة المصرية من قبل الأندية، لأنه لا يصح في دولة مثل مصر أن تبقى لمدة عامين يدار فيها اتحد الكرة بلجنة مؤقتة، واللائحة الجديدة لم يتم اعتماها ولا أحد يعرف أين هى وما مصيرها وبالتالى كان يجب أن نصحح المسار وأن نعتمد اللائحة.

أضاف: إلى الآن لم يتم إعادة صياغة الجمعية العمومية التى وافقت على اللائحة، وحتى جوجل نفسه لا يعلم أين اللائحة، اللائحة كانت تنص على وجود رابطة للمحترفين لحماية الكرة المصرية وخاصة الأندية الشعبية التى ستحتاج دعم كبير وسيكون هناك ميزان عادل لتسويق الدورى المصرى، وغير معقول أن مجالس الإدارات حتى الآن في الأندية متطوعة هذا لن يخرج نظام احترافى في الكرة المصرية.

واصل: أندية الدورى أرادت وجود شركة يكون بها كل الأندية، وإذا طبقت اللائحة القديمة هذا يعنى عدم وجود رابطة للأندية ولكن اللائحة الجديدة التى لم تعتمد هى التى تنص على الرابطة، ونحتاج فكر إدارى متميز لإدارة الكرة المصرية.

واختتم متحدثاً عن مصر المقاصة: في مصر المقاصة نعمل في ظروف غير طبيعية فليس لدينا موارد ونواجه ضغوط لم نكن مسؤولين عنها، ونعانى من مديونيات كبيرة فقمنا بعمل إدارة أزمات وبعد فترة الانتقالات نسعى لوجود حالة الاستقرار وتكرار تجربة مثل تجربتنا في 2019 في وجود إيهاب جلال بمجموعة غير معروفة من اللاعبين ولكنهم مؤهلين ليكونوا نجوماً في الكرة المصرية.