شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك عبر انستجرام:" الناس بتشترى رضا المعووج وتتعوج على اللى شارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عبد الغنى مدافع نادى الزمالك، "ستورى" مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وكتب عبد الغنى " الناس بتشترى رضا المعووج وتتعوج على اللى شارى".



محمد عبد الغنى

ووقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.