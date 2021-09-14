شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لليد تجتمع للاستقرار على صالة قمة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم الثلاثاء ، اللجنة الفنية لإتحاد كرة اليد للاستقرار على صالة مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها يوم 23 سبتمبر الجارى .

ويشهد جدول المنافسة تحديد صالة الأهلى لإستضافة اللقاء ، إلا أن اللجنة الفنية ستجتمع للإستقرار على إقامة المباراة على صالة الفريق الأحمر من عدمها وفقا للناحية الأمنية .

وتنطلق مسابقة دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و المعادى مع أكتوبر و الطيران مع أصحاب الجياد والزهور مع الأوليمبى و الزمالك مع هليوبوليس و الجزيرة مع الشمس و طلائع الجيش مع الحوار و هليوليدو مع ستاد المنصورة و سبورتنج مع سموحة .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.