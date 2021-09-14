شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الجمعية العمومية تطلب التحقيق فى اختفاء لائحة اتحاد الكرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بفتح التحقيق فى اختفاء لائحة الجبلاية التى تم اعتمادها فى الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة فى شهر نوفمبر الماضى.

وقال النائب طارق السعيد رئيس نادى الترسانة، إن لائحة اتحاد الكرة "اختفت فى ظروف غامضة" ولا أحد يعرف أين اللائحة، وهل اللائحة التى يقال أنها وصلت لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الدولية هى التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية أم لا، لا أحد يعرف عن اللائحة الجديدة شيئا.

وعقد 51 ناديا من الجمعية العمومية للجبلاية اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، وقرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.