شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أجانب في قائمة الزمالك للموسم الجديد .. النقاز وسيسيه الأقرب للاعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك عن التعاقد رسميا مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي في صفقة انتقال حر عقب توقيع العقود في القاهرة، وذلك تدعيما لصفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

وبانضمام النقاز لصفوف الزمالك أصبح الفريق الأبيض يضم 6 لاعبين أجانب في قائمته عقب قيد كل من رزاق سيسيه ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري في القائمة الأولي للفريق.

وأصبح الزمالك مطالب باعارة احد لاعبيه الأجانب في ظل اعلان اتحاد الكرة اقتصار عدد الأجانب في قائمة كل فريق على 5 لاعبين فقط، ومن المتوقع ان يكون حمدي النقاز أو رزاق سيسيه هما الأقرب للرحيل عن الزمالك في الصيف الجاري علي سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى يسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذى ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويصل بن شرقي من دبي اليوم عقب حصوله علي راحة سلبية بعد انتهاء معسكر منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم، ويعقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع بن شرقي للتفاوض حول بعض البنود التي يتوقف عليها عملية التجديد حتي الان.

ويتمسك بن شرقي بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار علي أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد، كما يتمسك اللاعب المغربي بوضع شرط بأحقيته في فسخ تعاقده من طرف واحد في حالة تأخر قسط واحد من مستحقاته ، في المقابل فان إدارة الزمالك ترفض بند فسخ العقد من طرف واحد وتمسكت بتطبيق لوائح الفيفا في حالة تأخر المستحقات والتي تنص علي أحقية اللاعب بفسخ تعاقده في حالة تأخر صرف 3 أقساط متتالية، بينما تسعي إدارة الزمالك لوضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون يورو وليس دولار ويتم تفعيله بداية من الموسم الثاني في العقد الجديد.

ويحاول مسئولي الزمالك الوصول لحل وسط بينه طلبات بن شرقي وعرض النادي لانهاء ملف التجديد خلال الأيام المقبلة.