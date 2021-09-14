شكرا لقرائتكم خبر عن شبيطة يعلن التجديد للمقاصة ويؤكد: حسام البدرى ظلمنى ولذلك تركت الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى شبيطة لاعب مصر المقاصة، تجديد تعاقده مع الفريق الفيومى بالموسم الجارى، وقال شبيطة عبر برنامج "بى أون تايم": تلقيت عدة عروض خلال موسم الانتقالات الصيفية ولكنى فضلت تجديد تعاقدى مع المقاصة.

أضاف مستعيداً ذكرياته مع الأهلى: هدفى مع الأهلى فى الاسماعيلى هو من أفضل أهدافى بشكل عام، لأننا كنا خسرانين وتعادلت للفريق، انضميت لناشئين الأهلى في سن 9 سنوات، وكنت أخرج إعارة وأعود للفريق، وحسام البدرى كان مدرب الفريق وقتها و"جه عليا" وأبعدنى عن التشكيل فقررت الرحيل للحصول على فرصة، لم أشعر بالسعادة خلال التدريب مع البدرى.

أكمل: لو عاد بى الزمن كنت سأنتظر في الأهلى لأن الأهلى نادى كبير وكنت سأصبر حتى أحصل على فرصة، أنت في الأهلى تحقق بطولات وتصنع التاريخ وهذا لن تجده في أى نادى أخر.

واصل: كانت لدى ثقة في نفسى للعب في الأهلى، ولكن بعدما تم استبعادى طلبت الخروج من لنادى للإعارة، الأهلى مختلف عن كل الأندية هناك نظام في الإدارة ولك قاعدة جماهيرية كبيرة تدعمك، ورغم أننى لم ألعب كثيراً مع الفريق الجماهير مازالت تحبنى، وحسام غالى كان من أكثر اللاعبين الذين كنت أحب اللعب بجواره لكنى لعبت معه فى التمرين فقط.

أردف: أتواصل من وقت لآخر مع لاعبى الأهلى، وأتمنى في المستقبل أن أعمل بالنادى هو بيتى وتربيت فيه وأتمنى يكون لى دوراً بالنادى، اللاعب الذى يترك النادى يندم على الرحيل رغم أنه يرى وقت اتخاذه للقرار أنه على صواب، وأعتقد أن الأهلى ضم احتياجاته للفريق قبل الموسم الجديد، والفريق عندما يخسر بطولة يستعيدها بأكثر من بطولة فيما بعد، ولا أعتقد أن الأهلى سيفرط فى أى بطولة فى الفترة المقبلة.