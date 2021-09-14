شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يصل القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق لبدء مهمته مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق حيث كان يقضى إجازة هناك، حيث سيتم غدا توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

وأجل كيروش موعد وصوله لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء، قبل أن تمنعه ظروف الطيران من الوصول فى الموعد المحدد.