شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص "ركبة" محمود متولي قبل مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غداً ، الأربعاء، لتحديد موقفه من تدريبات الفريق المقبلة بعدما عانى من آلام في الركبة حرمته من ودية بتروجت الأخيرة.

وأضطربيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لإستبعاد محمود متولي من ودية بتروجت أمس ، الأثنين، بإستاد التتش بعدما عانى من من إلتهابات بسيطة في الركبة.

وسيتحدد مصير متولي غداً بعد الأشعة والفحص من التدريبات المقبلة وكذلك من ودية المقاولون العرب بعد غد.

وتعادل الأهلي سلبياً مع بتروجت في المباراة التى أقيمت على ملعب التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل ببرج العرب.

من ناحية أخرى ، يرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فكرة إعارة محمد محمود لاعب الفريق العائد للمشاركة مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وظهر محمد محمود بشكل جيد للغاية فى ودية أمام بتروجت ، وقدم محمد محمود مستوى جيدا نال بعده ثقة وإشادة الجهاز الفنى للأهلى بعدما كان أحد ابرز نجوم مكاسب والمباراة الودية التى إنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر فى الأهلى إن موسيماني يرفض إعارة محمد محمود حتى قبل تألقه فى مباراة بتروجت أمس ، موضحاً أن اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة يلقى دعم وإشادة موسيماني، ويؤكد الأخير أن اللاعب سيكون أحد أوراقه الرابحة في الموسم الجديد بعدما تعافى من الإصابة وبات لائقاً للمشارة فى المباريات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن موسيمانى سبق وأبلغ إدارة الأهلى ترحيبه بإعارة كريم نيدفيد العائد هو الآخر للمشاركة مع الفريق بعد غياب طويل للإصابة، فيما رفض المدير الفنى فكرة إعارة محمد محمود وتمسك ببقائه مع الفريق.