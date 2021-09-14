شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الزمالك ضم النقاز.. المثلوثي يثير الجدل على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حمزة المثلوثى لاعب نادى الزمالك، حالة من الجدل بعدما نشر "ستورى" غير واضحة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، بعد دقائق من إعلان القلعة البيضاء ضم حمدى النقاز، وكتب المثلوثى " الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص".



حمزة المثلوثى

ووقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.