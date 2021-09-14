شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أنصح محمد محمود "يدبح حاجة" بعد عودته للمشاركة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، عن سعادته بعودة محمد محمود صانع ألعاب القلعة الحمراء، للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبى مرتين متتاليتين في كلتا قدميه.

وقال وليد صلاح الدين عبر برنامجه "الحريف" على إذاعة أون سبورت إف إم: 2 صليبي ورا بعض أمر مرعب وأنت ما زلت 22 سنة، الله يكون في عون محمد محمود وبنصحه يذبح حاجة.

أضاف: وليد سليمان واحد من النجوم المهمين في الأهلى وسيستمر مع الفريق، وتلقيت دعوة من الأهلى للاحتفال بالنجمة العاشرة وواضح أن النادى سيقيم احتفال مناسب.

ويرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فكرة إعارة محمد محمود لاعب الفريق العائد للمشاركة مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وظهر محمد محمود بشكل جيد للغاية فى ودية الأهلى أمس الاثنين أمام بتروجت التى أقيمت على ملعب التتش استعداداً للسوبر المصرى أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

وقدم محمد محمود مستوى جيدا نال بعده ثقة وإشادة الجهاز الفنى للأهلى بعدما كان أحد ابرز نجوم مكاسب والمباراة الودية التى إنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر فى الأهلى إن موسيماني يرفض إعارة محمد محمود حتى قبل تألقه فى مباراة بتروجت أمس ، موضحاً أن اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة يلقى دعم وإشادة موسيماني، ويؤكد الأخير أن اللاعب سيكون أحد أوراقه الرابحة في الموسم الجديد بعدما تعافى من الإصابة وبات لائقاً للمشارة فى المباريات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن موسيمانى سبق وأبلغ إدارة الأهلى ترحيبه بإعارة كريم نيدفيد العائد هو الآخر للمشاركة مع الفريق بعد غياب طويل للإصابة، فيما رفض المدير الفنى فكرة إعارة محمد محمود وتمسك ببقائه مع الفريق.