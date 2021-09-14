شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية تحدد 30 سبتمبر موعدا للاجتماع الطارئ لتعديل لائحة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، يوم 30 سبتمبر الجارى موعدا لعقد اجتماع طارئ لتعديل لائحة اتحاد الكرة والدعوة لعقد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد.

وعقد 51 ناديا من الجمعية العمومية للجبلاية اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، وقرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.