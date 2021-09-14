شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترسانة: لا يجوز أن يكون لدينا محمد صلاح وندار بلجنة مؤقتة بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق حسنين رئيس نادى الترسانة، أن اتحاد الكرة لا يجوز أن يدار بلجنة مؤقتة لفترة أطول من ذلك، وقال حسنين في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا يجوز أن يكون لدينا نجم مثل محمد صلاح رافع اسمنا في الخارج، وأن تكون دولة بحجم مصر في ظل قيادة حكيمة والجمهورية الجديدة الرائدة للعالم العربى، أن يدار اتحاد الكرة بلجنة ولمدة سنتين.

أضاف: واضح أن الفيفا وصل إليهم كلام مضلل، معنى أن تكون لديك لجنة مؤقتة هذا يعكس أننا متراجعين إدارياً، بالتأكيد حدث للفيفا وشاية علينا وسنذهب إلى الاتحاد الدولى لو اضطررنا لذلك.

وواصل: كنا 51 نادياً في الاجتماع، والمهتم بالأمر سينضم إلينا، وفى النهاية كلنا شبكة متصلة تبحث عن حقوقها في الثلاث مستويات بالدورى ويهمنا المصلحة العامة.

أكمل: لا يمكن أن تتطور منظومة في حالة عدم استقرار ووجود لجنة مؤقتة، يجب أن يكون هناك اتحاد منتخب من قامات وأشخاص لديهم فكر تسويقى.

واختتم: الأندية الشعبية تتعرض للاندثار وندعو لأن تكون أندية الشركات في مجموعة لوحدها ولكن اقتراحنا قوبل بالرفض من الاتحاد.