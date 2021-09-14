كواليس غرفة الملابس.. الأهلى يودع إفريقيا من دور الـ16 على يد المغرب التطوانى

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2015 من دور الـ16 أمام فريق المغرب التطوانى، وخسر الأهلى ذهاباً من المغرب التطوانى بهدف دون مقابل ليفوز بلقاء العودة 1-0، لكن بطل مصر ودع دورى الأبطال بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وحدثت مشادة كلامية بين الإسبانى جاريدو المدير الفنى للأهلى وقتها وعماد متعب مهاجم الأهلى التاريخى المُعتزل، حيث وجه جاريدو اتهامات لعماد متعب بعدم المسئولية بسبب رفضه تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة للمارد الأحمر، والتى أهدرها حسام غالي.، وأسند جاريدو تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة لمتعب، إلا أن اللاعب رفض تسديدها بحجة عدم جاهزيته.