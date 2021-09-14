وكيل النقاز يكشف لمصراوي كواليس عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال التونسي، حمدي النقاز، أن اللاعب استجاب لطلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، للعودة للقلعة البيضاء.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، التعاقد مع حمدي النقاز لمدة 3 مواسم.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك في وقت سابق، وقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقاته المالية، وحصل على حكم بتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار.

وقال وكيل النقاز في تصريحات ليلا كورة "كان هناك تفاهم من بداية المفاوضات بين الزمالك وحمدي النقاز من أجل عودته للفريق".

وتابع "حمدي تواجد في مصر وتفاوض مع الزمالك، كانت رغبته في التنازل عن 50% من الغرامة المالية الموقعة على النادي وجدولة النصف الأخر".

وأضاف "حسين لبيب طلب من النقاز التنازل عن قيمة الغرامة بالكامل".

وأكمل "النقاز وافق على طلب حسين لبيب وتنازل عن القضية بالكامل من أجل الزمالك وجماهيره العريقة وقام بتوقيع العقود الجديدة".

واختتم "النقاز يتواجد في تونس حالياً لانهاء متعلقاته الشخصية، ويعود للقاهرة الأربعاء من أجل الانضمام لتدريبات الفريق".