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كرة يد.. إلغاء بطولة أفريقيا للأندية لعدم وجود دولة منظمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، رسميًا إلغاء بطولة أفريقيا للأندية الأبطال "أبطال الدوري" لعدم وجود دولة تستضيف البطولة.

وكان من المقرر أن يشارك من مصر الزمالك والأهلي في النسخة الجديدة من البطولة.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في بيان له، إلى أنه تقرر إلغاء النسخة رقم 42 من البطولة الأفريقية للأندية الأبطال لعام 2021.

وأوضح اتحاد أفريقيا للعبة، أن القرار جاء لعدم وجود بلد منظمة للبطولة.

وقدم الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اعتذاره لجميع الفرق التي تسبب لها هذا القرار في ضرر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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