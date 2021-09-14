تنس طاولة.. عصر يصل للمركز الـ ٢٨ في التصنيف العالمي.. وقفرة هائلة لهنا جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، تصنيف اللاعبين الشهري، حيث احتل لاعب الأهلي ومنتخب مصر عمر عصر المركز الـ 28عالميا برصيد 4267 نقطة.
وتقدم عصر 8 مراكز كاملة في التصنيف العالمى لتنس الطاولة، بعدما توج ببطولة أفريقيا رجال بعد تغلبه على النيجري قادري ارونا.
واحتلت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر دينا مشرف المركز الـ 35 بـ 40 29 نقطة، لتصعدت ٣ مراكز بعدما احتلت المركز ٣٨ في وقت سابق لتتصدر تصنيف اللاعبات المصريات عالمياً.
وودعت دينا مشرف بطولة أفريقا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من هنا جودة، قبل أن تخسر هنا المباراة النهائية أمام مريم الهضيبي.
وتواجدت لاعبة منتخب مصر يسرا حملي في المركز 85 لتصعد ١٦ مركزا بعدما كانت في المركز 101عالميًا.
كما صعدت فرح عبد العزيز 9 مراكز لتصل إلى المركز الـ ١٤٩ عالميا بـ 1549 نقطة.
وكانت فرح قد خرجت من ربع نهائي بطولة أفريقيا بعد الخسارة أمام هنا بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية
وتمكنت مريم الهضيبي بطلة افريقيا من الصعود 38 مركزً في التصنيف العالمي ليصبح ترتيبها ٢١٥ عالميًا بـ 954 نقطة.
وتوجت مريم الهضيبي لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، ببطولة أفريقيا سيدات على حساب هنا جودة.
وكتبت مريم الهضيبي التاريخ، بالفوز على هنا جودة في نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا لتنس الطاولة بنتيجة (4-3).
وحولت الهضيبي تأخرها في نتيجة الأشواط من (3-1) لصالح هنا جودة، لفوز بنتيجة (4-3).
وحققت هنا جودة قفزة هائلة هي الأكبر هذا الشهر من المصريين بلغت 653 مركزًا في التصنيف العالمي لتصبح في المركز الـ ٤٠٧ بـ 367 نقطة بعدما تأهلت إلى نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا وخسارة اللقب أمام مريم الهضيبي.
وواصلت صاحبة الـ13 عاما مسيرتها الاستثنائية لتكتب التاريخ بالتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على دينا مشرف بنتيجة 4-2 في مباراة نصف النهائي.
وكانت هنا استطاعت إقصاء فرح عبدالعزيز صاحبة الـ ٢٨ عاما وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية.