تنس طاولة.. عصر يصل للمركز الـ ٢٨ في التصنيف العالمي.. وقفرة هائلة لهنا جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، تصنيف اللاعبين الشهري، حيث احتل لاعب الأهلي ومنتخب مصر عمر عصر المركز الـ 28عالميا برصيد 4267 نقطة.

وتقدم عصر 8 مراكز كاملة في التصنيف العالمى لتنس الطاولة، بعدما توج ببطولة أفريقيا رجال بعد تغلبه على النيجري قادري ارونا.

واحتلت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر دينا مشرف المركز الـ 35 بـ 40 29 نقطة، لتصعدت ٣ مراكز بعدما احتلت المركز ٣٨ في وقت سابق لتتصدر تصنيف اللاعبات المصريات عالمياً.

وودعت دينا مشرف بطولة أفريقا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من هنا جودة، قبل أن تخسر هنا المباراة النهائية أمام مريم الهضيبي.

وتواجدت لاعبة منتخب مصر يسرا حملي في المركز 85 لتصعد ١٦ مركزا بعدما كانت في المركز 101عالميًا.

كما صعدت فرح عبد العزيز 9 مراكز لتصل إلى المركز الـ ١٤٩ عالميا بـ 1549 نقطة.

وكانت فرح قد خرجت من ربع نهائي بطولة أفريقيا بعد الخسارة أمام هنا بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية

وتمكنت مريم الهضيبي بطلة افريقيا من الصعود 38 مركزً في التصنيف العالمي ليصبح ترتيبها ٢١٥ عالميًا بـ 954 نقطة.

وتوجت مريم الهضيبي لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، ببطولة أفريقيا سيدات على حساب هنا جودة.

وكتبت مريم الهضيبي التاريخ، بالفوز على هنا جودة في نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا لتنس الطاولة بنتيجة (4-3).

وحولت الهضيبي تأخرها في نتيجة الأشواط من (3-1) لصالح هنا جودة، لفوز بنتيجة (4-3).

وحققت هنا جودة قفزة هائلة هي الأكبر هذا الشهر من المصريين بلغت 653 مركزًا في التصنيف العالمي لتصبح في المركز الـ ٤٠٧ بـ 367 نقطة بعدما تأهلت إلى نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا وخسارة اللقب أمام مريم الهضيبي.

وواصلت صاحبة الـ13 عاما مسيرتها الاستثنائية لتكتب التاريخ بالتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على دينا مشرف بنتيجة 4-2 في مباراة نصف النهائي.

وكانت هنا استطاعت إقصاء فرح عبدالعزيز صاحبة الـ ٢٨ عاما وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية.