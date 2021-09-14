رسميًا..الزمالك يعلن ضم حمدي النقاز لمدة 3 مواسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك رسمياً، تعاقده مع التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن السابق للفريق والذي لعب مؤخراً للترجي التونسي.

النقاز غادر الزمالك في ديسمبر 2019، بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار.

ووقع حمدي النقاز على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، ليصبح ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن النقاز وقع على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وحسام المندوه وحسين السيد أعضاء اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة.

ولعب النقاز للنجم الساحلي التونسي وانضم للزمالك في 2018، ثم خاض تجربة قصيرة في الدوري الليتواني مع نادي سيدوفا قبل أن ينضم للترجي في يوليو 2020.

وكشف الترجي في وقت سابق، فسخ عقد لاعبه حمدي النقاز بموافقة الطرفين، بعد أن قضى موسماً في صفوف الفريق التونسي.

وسبق للزمالك وأن أعلن تعاقده مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم النادي المصري البورسعيدي، والمدافع محمود شبانة لاعب أسوان.

???? | He is here????????⚽️#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/WWlnIh7FdW