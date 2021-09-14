"بسب فرصة ضائعة".. مشادة بوطيب مع مشجع في المدرجات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

دخل المغربي خالد بوطيب، مهاجم لوهافر الفرنسي، في مشادة مع أحد الجماهير، مساء أمس الإثنين، خلال مواجهة فريقه أمام تولوز، في إطار الجولة الـ 7 لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وكانت النتيجة تشير لتقدم فريق تولوز بهدف دون رد حتى جاءت الدقيقة 60 ليضيع بوطيب فرصة خطيرة لفريقه ليتعرض بعدها للهجوم من قبل أحد الجماهير، قبل أن يتطور الموقف ويدخل اللاعب المغربي في شجار معه.

وبعد المشادة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المغربي في الدقيقة 62، ليكمل فريقه المباراة بـ 10لاعبين .

ومع حلول الدقيقة 76 تمكن اللاعب كونتين كورنيه من إدراك التعادل لفريق لوهافر لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 1-1.

ويحتل لوهافر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاك، بينما يتواجد تولوز في المركز الأول برصيد 17 نقطة.