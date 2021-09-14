قبل أزمته مع تريم.. بماذا نصح المستشار التقني للاتحاد التركي مصطفي محمد؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث محسن اورتجال المستشار التقني للاتحاد التركي لكرة القدم عن الفارق بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، مؤكدًا أن صلاح لاعب مختلف، أما الثاني فهو لاعب "صندوق" ويذكره باللاعب الألماني جيرد مولر.

وأضاف أورتجال في تصريحات ليلا كورة: "اعتقد أنه من الصعب تحقيق هذه المسيرة الرائعة لصلاح مع مصطفى محمد لأن صلاح يلعب في أحد أفضل أندية العالم وأهم ما يميزه أنه لاعب منتظم على مدار 5 و6و7 سنوات وهذا الأمر ليس بالسهل".

وتابع: "مثل هؤلاء اللاعبين من الممكن أن نشاهدهم كل 20 عاما ، لكن بالنسبة لمصطفى محمد أعتقد أنه يمكنه الوصول لمستوى أعلى من الدوري التركي فهو لاعب رائع في إنهاء الهجمات وأحب ان اشاهد اسلوبة في اللعب، فهو رائع في ألعاب الرأس".

وأكمل:" مصطفى محمد لا يحتاج إلى اللعب على الأطراف، او الركض كثيرا، هو فقط لاعب صندوق يستطيع إنهاء الهجمات، وكرة القدم حاليا تحتاج إلى انهاء الهجمة من لمسة أواثنين وإن لم تفعل ذلك لن تسجل وهو لدية قدرة قوية على التسجيل ولا يستطيع الكثير من اللاعبين امتلاك هذه القدرات ".

وأتم :" أتمنى أن سيتوعب أنه بحاجة إلى الاستمرار فما بين المباراة الأولى والـ 20 هناك الكثير من الصعود والهبوط في المستوي، اللحظة التي سيكون فيها اكثر اتساقا مع الأداء، أعتقد أنه سوف ينتقل لمستوى أخر أفضل".

وخلال الساعات الماضية، نقلت تقارير صحفية رسالة تحذيرية وجهها فاتح تريم مدرب جالاتا سراي إلى المحترف المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من الزمالك، بعد مبارة طرابزون سبور التي أقيمت أمس الأحد في الدوري التركي.

ووفقا لصحيفة "mynet" التركية، فإن فاتح تريم انتقد أداء خمسة لاعبين بعد المباراة وكان من بينهم مصطفى محمد، بجانب كل من دياندري يدلين، تايلان أنتاليالي، ريان بابل ومباي دياني.

وجاءت رسالة فاتح تريم لمصطفى محمد الذي كان قريبا من الانتقال لبوردو الفرنسي هذا الصيف: "إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي فعليك أن تفعل ما أقوله لك، وإلا فإن الفريق الذي ستنتقل له من هنا سيكون الزمالك".

وأضاف مدرب جالاتا سراي الذي أكد أن مصطفى محمد لا يعتبر نفسه في تشكيل الفريق خلال الموسم المقبل وفقا للصحيفة: "لا أحد يريدك بهذا الأداء، إذا لم تعد لمستواك فستلعب مع الزمالك الموسم المقبل".