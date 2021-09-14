الامارات | درجال رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن درجال رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم لاختيار مجلس ادارة جديد للاتحاد لاربع سنوات. وحصل درجال على 48 صوتا من 65 صوتا لاعضاء الهيئة العامة التي شاركت في التصويت، فيما حصل منافسه شرار حيدر على 16 صوتا.

واختير لمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار بالتزكية لعدم وجود منافس له لهذا المنصب، والحال ذاته بالنسبة للهداف الدولي السابق يونس محمود الذي فاز بمنصب النائب الثاني. وهذه المرة الخامسة تقام فيها انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ عام 2003.

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