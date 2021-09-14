الامارات | ابنة بيليه تؤكد خروجه من الرعاية المركزة خلال أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بيليه تؤكد خروجه من الرعاية المركزة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ابنة اسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إنه سيغادر الرعاية المركزة خلال أيام بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم من القولون. وكشفت كيلي ناسيمينتو أن بيليه (80 عاما)، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات أنه "لا يشعر بألم وفي حالة مزاجية جيدة" في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو. وفي بيان نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قالت :" إنه بصحة جيدة عقب الجراحة، لا يشعر بألم وفي حالة مزاجية جيدة (هو منزعج فقط من أنه لا يأكل إلا الجيلي ولكنه سيثابر)".

وأضافت :"سينتقل إلى غرفة عادية في اليوم أو اليومين المقبلين ثم سيعود للمنزل". وأكدت :" إنه قوي وعنيد وبدعم واهتمام الفريق الذكي في المستشفى وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله العالم، سيعبر هذا". وكشف بيليه في وقت سابق عن اكتشاف "آفة مشبوهة" خلال الفحوص، وحث الجراحين على إجراء جراحة، ولكنه تعهد بمعالجتها "بابتسامة على وجهي".

ربما يكون اللاعب العالمي الأول لكرة القدم، صعد إلى الشهرة الدولية عندما ساعد المنتخب البرازيلي في الفوز بكأس العالم 1958عندما كان يبلغ 17 عاما فقط، وكرر نفس الإنجاز مرتين في 1962 و1970. رسميا، سجل بيليه 757 هدفا في مسيرته، ولكن زعم فريق سانتوس، الذي لعب له، أنه سجل ما يقرب من ألف هدف طوال مسيرته- وأصبح بيليه حاليا ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في منافسات كرة القدم للرجال خلف كريستيانو رونالدو وجوزيف بيسكان.

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