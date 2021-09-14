الامارات | شيكابالا ينشر صورة مع موسيماني.. ويوجه رسالة إلى جمهور الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينشر صورة مع موسيماني.. ويوجه رسالة إلى جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجم وقائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا نشر صوره وتعليقاته التي دائماً ما تشهد تفاعلا كبيرا خاصة من قبل جمهور الأهلي المنافس التقليدي لنادي الزمالك، ونشر اللاعب صورة له مع مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وعلق عليها بطريقة أكثر إثارة وبجملة بسيطة.

ونشر اللاعب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورته مع مدرب فريق الأهلي وكتب في التغريدة "أنا محترم مع المحترمين".

وكان قائد الزمالك قد تعرض للإيقاف لمدة 8 أشهر من الاتحاد المصري في ليلة تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد مشادة جمعته برئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد، في الجولة الأخيرة من الدوري.

ودائماً ما يدخل اللاعب في مشاكل مع جمهور الأهلي حيث يتعرض إلى صافرات الاستهجان والشتائم خلال مواجهات الأهلي والزمالك، وواجه مؤخرا هجوما واسعا من جمهور الأهلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news