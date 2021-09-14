الامارات | مروان محسن يستفز جمهور الأهلي بخطوة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يستفز جمهور الأهلي بخطوة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث لاعب الأهلي المصري مروان محسن الرد على قرار الاستغناء عن خدماته من قبل النادي الأهلي، وذلك باللعب في فريق بيراميدز برفقة نجوم الأهلي المغادرين من قبل ويتقدمهم عبدالله السعيد، ورمضان صبحي، وأحمد فتحي، وشؤيف اكرامي، حيث أكدت مصادر رغبة اللاعب في التوجه إلى الفريق وعرض نفسه على النادي من أجل الانضمام إليه.

وقرر النادي الأهلي المصري الاستغناء عن خدماته مهاجمه الدولي مروان محسن، حيث وجه النادي الشكر للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد قرار مدرب الفريق بيتسو موسيماني، الذي طلب رحيله عن النادي، وبالفعل تم اخطار اللاعب الذي بدأ في البحث عن نادي كبير لكي ينضم إليه وتتجه رغبة اللاعب إلى اللعب في نادي بيراميدز من أجل استفزاز جمهور النادي الأهلي نظراً لما بين الناديين من خلافات سابقة على مستوى التعاقدات مع اللاعبين.

وذكر موقع "الأهلي أونلاين" المصري نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب أن الأخير تواصل عبر وكيل أعماله مع مسئولي نادي بيراميدز، للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، رغم تلقي اللاعب عروض من أندية المقاولون العرب، وفاركو، وفيوتشر إف سي، لكنه يرفض هذه العروض، وبالفعل عقد اللاعب جلسة مع مسئولي نادي بيراميدز.

وأضاف المصدر أن نادي بيراميديز يوجد لديه تحفظ على اللاعب.

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