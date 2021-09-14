شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفكر فى عودة مصطفى محمد قبل انتهاء إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ مسئولو نادي الزمالك في التفكير جديا للتفاوض مع جالاتا سراي التركي بشأن عودة مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تصريحات فاتح تريم المدير الفني لفريقه بشأن مستواه الذي لا يؤهله للاستمرار في صفوف الفريق التركي او تفعيل بند الشراء في عقده.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادي يدرس الحديث مع الفريق التركي بشأن إنهاء اعارة مصطفي محمد سواء في الصيف الجاري أو يناير المقبل علي أقل تقدير، مع الحديث علي دفع مقابل مادي بسيط نظير انهاء الإعارة، خاصة ان فريق الزمالك يحتاج لتدعيم بصفقات سوبر في خط الهجوم ، وفي حالة عودة مصطفي محمد سيتم انهاء ازمة هجوم الزمالك.

في سياق آخر عرض مسئولو الاتحاد السكندري، على نظرائهم في الزمالك، استعارة حارس الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم جنش، بدلا من الشراء النهائي، بعد ما تمسك النادي الأبيض ببقاء اللاعب وعدم التفريط في خدماته.

ويراهن مسئولو الاتحاد على العلاقة الطيبة التي تجمع بين جنش وجماهير زعيم الثغر ما يسهل إتمام الصفقة وعودة الحارس لمسقط رأسه موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويبحث الاتحاد عن حارس مرمى يعوض رحيل محمد صبحي الذى انتهت إعارته لصفوف زعيم الثغر، ليكون الحارس الرابع مع أحمد يحيي الوافد الجديد من الإنتاج العربي والصاعدان عمرو خليل وصبحي سليمان، وذلك في أعقاب خروج عماد السيد من حسابات الجهاز الفني نهائيا.

وتلقى محمود جنش، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الزمالك، وكشف مصدر مقرب من الحارس أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز، لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك، خاصة أن عقده ممتد مع الفريق، وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق، للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه.