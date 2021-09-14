شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: هناك لاعبين غاويين تقبيل الشعارات ومع أول عرض يجروا خلف الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الحياة الرياضية في مصر باتت تفتقر للأخلاق بشكل كبير، مستشهداً بموقف فريق وفاق سطيف مع فريق فورتشن الجامبى في دورى أبطال فريقيا.

وقال يونس عبر برنامجه "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: نفتقد كثيراً للأخلاق الرياضية، وهناك مثل رائع عندما قام فريق وفاق سطيف الجزائرى بحل أزمة فريق فورتشن الجامبى خلال الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، ورغم أن الفريق الجزائرى خسر 3/0 خارج أرضه وتضاءلت فرصه في التأهل، إلا أنه قرر السماح للفريق الجامبى بالسفر معهم على طائرتهم الخاصة ووفر لهم محل الإقامة بالجزائر بسبب مرور الفريق الجامبى بأزمة مالية، هذه هى الأخلاق الرياضية.

أضاف الفيلسوف: في مصر الوضع مختلف، هناك لاعبين غاويين تقبيل الشعارات ومع أول عرض يجروا خلف الفلوس، وهناك من يرفض الاحتفال بعد تسجيل هدف في ناديه القديم ويقول هذه أخلاقى الرياضية .

وتعرض وفاق سطيف الجزائري لخسارة ثقيلة خارج أرضه (3-0)، على يد فورتشن الجامبي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الماضى.