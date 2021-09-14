شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الونش يحصل على تطعيم كورونا قبل الانتظام فى مران للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، أعلن من خلالها حصوله على لقاح كورونا قبل انتظامه في مران الزمالك عقب انتهاء الإجازة التى منحها باتريس كارتيرون مدرب الفريق للاعبين الدوليين حتى 14 سبتمر، وعلق الونش على الصورة " أخدت التطعيم".



الونش

وكان الجهاز الفني للزمالك قد استقر على الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر، في إطار استعدادات الفريق للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر، المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.