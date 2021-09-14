شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر موسيمانى فى إعارة محمد محمود خارج الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فكرة إعارة محمد محمود لاعب الفريق العائد للمشاركة مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وظهر محمد محمود بشكل جيد للغاية فى ودية الأهلى أمس الاثنين أمام بتروجت التى أقيمت على ملعب التتش استعداداً للسوبر المصرى أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

وقدم محمد محمود مستوى جيدا نال بعده ثقة وإشادة الجهاز الفنى للأهلى بعدما كان أحد ابرز نجوم مكاسب والمباراة الودية التى إنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر فى الأهلى إن موسيماني يرفض إعارة محمد محمود حتى قبل تألقه فى مباراة بتروجت أمس ، موضحاً أن اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة يلقى دعم وإشادة موسيماني، ويؤكد الأخير أن اللاعب سيكون أحد أوراقه الرابحة في الموسم الجديد بعدما تعافى من الإصابة وبات لائقاً للمشارة فى المباريات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن موسيمانى سبق وأبلغ إدارة الأهلى ترحيبه بإعارة كريم نيدفيد العائد هو الآخر للمشاركة مع الفريق بعد غياب طويل للإصابة، فيما رفض المدير الفنى فكرة إعارة محمد محمود وتمسك ببقائه مع الفريق.

وخطف محمد محمود الأنظار فى ودية بتروجت بعدما شهدت مشاركة اللاعب فى الشوط الثانى بعد غياب طويل عن الملاعب؛ بسبب الإصابة، وظهر محمد محمود بشكل متميز، وتحصل على ركلة جزاء أهدرها زميله أحمد عبد القادر، وشهدت المباراة أول ظهور لمحمد محمود، مرتديا شارة كابتن الأهلى لأول مرة فى تاريخه.

مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هى عمر علاقة محمد محمود بالأهلى والباقى كله يعانى اللاعب من لعنة الإصابات ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى، ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الإصابة التى ظلت 279 يوما حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى، ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتى استضافتها مصر فى نوفمبر الماضى، وتُوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب.